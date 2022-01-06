SicEmSportsCast

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Kendall Brown and the No. 1 Bears are now 14-0
Kendall Brown and the No. 1 Bears are now 14-0 (Stephen Cook)
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