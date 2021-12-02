SicEmSportsCast

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Raleigh Texada (3) and JT Woods (22) will be available for Saturday's Big 12 title game.
Raleigh Texada (3) and JT Woods (22) will be available for Saturday's Big 12 title game. (Stephen Cook)
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