SicEmSportsCast

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Baylor is at The Battle 4 Atlantis Tournament in the Bahamas through Friday.
Baylor is at The Battle 4 Atlantis Tournament in the Bahamas through Friday. (Stephen Cook)
Kevin Lonnquist • SicEmSports
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