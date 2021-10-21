SicEmSportsCast

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Baylor's JT Woods meeting head on with BYU QB Jaren Hall.
Baylor's JT Woods meeting head on with BYU QB Jaren Hall. (Stephen Cook)
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