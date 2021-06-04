SicEmSportsCast

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QB Jacob Zeno (14) and the rest of the Baylor football players are back on campus.
QB Jacob Zeno (14) and the rest of the Baylor football players are back on campus. (Stephen Cook)
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