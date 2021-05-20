SicEmSportsCast

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Baylor football players return to campus on June 1.
Baylor football players return to campus on June 1. (Stephen Cook)
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