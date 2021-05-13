SicEmSports - SicEmSportsCast

{{ timeAgo('2021-05-13 07:10:52 -0500') }}
football
Edit
SicEmSportsCast
SicEmSports Staff
SicEmSports Staff
The SicEmSportsCast talks all things Baylor.
SicEmSportsCast
PCEtLSBCZWdpbiBjb21TY29yZSBUYWcgLS0+Cgo8c2NyaXB0PgogIHZhciBf
Y29tc2NvcmUgPSBfY29tc2NvcmUgfHwgW107CiAgX2NvbXNjb3JlLnB1c2go
ewogICAgYzE6ICIyIiwKICAgIGMyOiAiNzI0MTQ2OSIsCiAgICBjNTogIjIw
MjI3MzMwNzYiLAogICAgYzc6ICJodHRwczovL2JheWxvci5yaXZhbHMuY29t
L25ld3Mvc2ljZW1zcG9ydHNjYXN0LTIyMSIKICB9KTsKICAoZnVuY3Rpb24o
KSB7CiAgICB2YXIgcyA9IGRvY3VtZW50LmNyZWF0ZUVsZW1lbnQoInNjcmlw
dCIpLCBlbCA9IGRvY3VtZW50LmdldEVsZW1lbnRzQnlUYWdOYW1lKCJzY3Jp
cHQiKVswXTsgcy5hc3luYyA9IHRydWU7CiAgICAvLyBsb2FkaW5nIHRoZSBl
dmVyZ3JlZW4gdmVyc2lvbiBvZiBjcy5qcyBzbyB3ZSBhbHdheXMgaGF2ZSB0
aGUgbGFzdCB2ZXJzaW9uCiAgICBzLnNyYyA9ICJodHRwczovL3MueWltZy5j
b20vY3gvdnptL2NzLmpzIjsKICAgIGVsLnBhcmVudE5vZGUuaW5zZXJ0QmVm
b3JlKHMsIGVsKTsKICB9KSgpOwo8L3NjcmlwdD4KCjxub3NjcmlwdD4KICA8
aW1nIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9zYi5zY29yZWNhcmRyZXNlYXJjaC5jb20vcD9j
MT0yJmMyPTcyNDE0NjkmYzc9aHR0cHMlM0ElMkYlMkZiYXlsb3Iucml2YWxz
LmNvbSUyRm5ld3MlMkZzaWNlbXNwb3J0c2Nhc3QtMjIxJmM1PTIwMjI3MzMw
NzYmY3Y9Mi4wJmNqPTEmY3NfdWNmcj0wIiAvPgo8L25vc2NyaXB0Pgo8IS0t
IEVuZCBjb21TY29yZSBUYWcgLS0+CgoK