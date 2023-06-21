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SicEmSports reveals Big 12 preseason ballot

Matt Jones (middle) and the Bears are going through summer workouts.
Matt Jones (middle) and the Bears are going through summer workouts. (Stephen Cook)
Kevin Lonnquist • SicEmSports
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@sicemsports

SicEmSports reveals its ballot for Baylor selections for the preseason poll and All-Big 12 team.

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