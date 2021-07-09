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SicEmSports Big 12 Media Ballot

Jalen Pitre with one of his Pick 6s last year for the Bears.
Jalen Pitre with one of his Pick 6s last year for the Bears. (Big 12 Pool)
Kevin Lonnquist • SicEmSports
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@sicemsports

SicEmSports unveils its Big 12 media ballot for the 2021 season.

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