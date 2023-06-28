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Robert Griffin III after the epic win over Oklahoma and essentially clinching the 2011 Heisman Trophy.
Robert Griffin III after the epic win over Oklahoma and essentially clinching the 2011 Heisman Trophy. (Stephen Cook)
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