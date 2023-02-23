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Matt Jones (2) will be working with new Baylor defensive coordinator Matthew Powledge.
Matt Jones (2) will be working with new Baylor defensive coordinator Matthew Powledge. (Stephen Cook)
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