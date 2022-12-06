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{{ timeAgo('2022-12-06 21:38:10 -0600') }} football Edit

Shorthanded No. 12 Baylor eases past Tarleton State, 80-57

Baylor guard Langston Love finishes an alley-oop in a second half run against Tarleton State.
Baylor guard Langston Love finishes an alley-oop in a second half run against Tarleton State. (Baylor SID)
Kevin Lonnquist • SicEmSports
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@sicemsports

No Adam Flagler (illness). No LJ Cryer (back). No problem for the Bears who improved to 7-2.

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