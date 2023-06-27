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Rivals 2024 No. 3 Tre Johnson talks Baylor, Top 6

Tre Johnson is spending his senior year at Link Academy in Branson, MO.
Tre Johnson is spending his senior year at Link Academy in Branson, MO. (Rivals.com)
Krysten Peek
Rivals National Analyst

Rivals Krysten Peek caught up with the heralded guard.

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