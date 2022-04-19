 SicEmSports - Rivals 2024 No. 1 Colin Simmons visiting Baylor
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Rivals 2024 No. 1 Colin Simmons visiting Baylor

Duncanville 2024 DE Colin Simmons.
Duncanville 2024 DE Colin Simmons. (Rivals)
Kevin Lonnquist • SicEmSports
Publisher
@sicemsports

The top recruit in all of 2024 is checking out Baylor's spring practice.

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