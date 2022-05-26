 SicEmSports - Projecting Baylor's 2022-23 Starting 5
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Projecting Baylor's 2022-23 Starting 5

Guard Adam Flagler is returning to Baylor for the 2022-23 season.
Guard Adam Flagler is returning to Baylor for the 2022-23 season. (Baylor SID)
Kevin Lonnquist • SicEmSports
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@sicemsports

With the roster likely settled, a look at should be in the starting lineup and why.

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