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{{ timeAgo('2023-05-09 08:16:23 -0500') }} football Edit

Playing the BU QB percentages: Shapen vs. Robertson

Kevin Lonnquist • SicEmSports
Publisher
@sicemsports

While a decision on the starting QB has not been made public, we break down the case for Sawyer Robertson and Blake Shapen.

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