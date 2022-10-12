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{{ timeAgo('2022-10-12 14:00:00 -0500') }} football Edit

Phenom George named Big 12 Preseason Freshman of Year

The freshman from Lewisville picks up the preseason big honor
The freshman from Lewisville picks up the preseason big honor (Big 12)
Kevin Lonnquist • SicEmSports
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@sicemsports

The Rivals No. 9 2022 prospect had a big summer in Canada. Adam Flagler also named to the all-conference first team.

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