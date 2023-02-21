News More News
{{ timeAgo('2023-02-21 08:01:04 -0600') }} football Edit

No. 9 Baylor needs rebound effort at No. 14 Kansas State

LJ Cryer and the Bears look to split their Kansas trip Tuesday at Kansas State.
LJ Cryer and the Bears look to split their Kansas trip Tuesday at Kansas State. (Baylor SID)
Kevin Lonnquist • SicEmSports
Publisher
@sicemsports

A look ahead to the Bears and Wildcats. The second meeting between Scott Drew and former assistant Jerome Tang.

Story Link

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}