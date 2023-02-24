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{{ timeAgo('2023-02-24 13:00:00 -0600') }} football Edit

No. 9 Baylor faces No. 8 Texas in battle to stay in Big 12 title race

Keyonte George and the Bears return home to the Ferrell Center to face Texas.
Keyonte George and the Bears return home to the Ferrell Center to face Texas. (Associated Press)
Kevin Lonnquist • SicEmSports
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@sicemsports

The Bears trail Big 12 co-leaders Texas and Kansas by two games with three games remaining. We set the scene.

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