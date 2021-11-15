 SicEmSports - No. 8 Baylor ready for Monday matinee
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No. 8 Baylor ready for Monday matinee

Kevin Lonnquist • SicEmSports
Publisher
@sicemsports

The Bears play at the Ferrell Center at 11 am against Nicholls State.

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