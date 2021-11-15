 SicEmSports - No. 8 Baylor blows past Nicholls State, 89-60
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No. 8 Baylor blows past Nicholls State, 89-60

Kendall Brown with a block during Baylor's 89-60 victory over Nicholls State on Monday.
Kendall Brown with a block during Baylor's 89-60 victory over Nicholls State on Monday. (Baylor SID)
Kevin Lonnquist • SicEmSports
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@sicemsports

Led by LJ Cryer's 20, the Bears cruised Monday afternoon at the Ferrell Center.

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