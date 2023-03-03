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No. 7 Baylor tussles with Iowa State in likely Big 12 Ferrell Center finale

Adam Flagler is one of six seniors who will be honored Saturday.
Adam Flagler is one of six seniors who will be honored Saturday. (Baylor SID)
Kevin Lonnquist • SicEmSports
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@sicemsports

A look at the Bears and Cyclones who wrap up the 2022-23 regular season.

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