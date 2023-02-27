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No. 7 Baylor holds off Oklahoma State's late charge, wins 74-68

Jalen Bridges scored 14 points in the Big Monday win at Oklahoma State.
Jalen Bridges scored 14 points in the Big Monday win at Oklahoma State. (Baylor SID)
Kevin Lonnquist • SicEmSports
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@sicemsports

With no Keyonte George and losing Langston Love early, the Bears still had enough to win the Big 12 road finale.

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