 SicEmSports - No. 5 Baylor rolls past Arizona State, 75-63
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No. 5 Baylor rolls past Arizona State, 75-63

Adam Flagler driving for a layup against Arizona State.
Adam Flagler driving for a layup against Arizona State. (Baylor SID)
Kevin Lonnquist • SicEmSports
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@sicemsports

The Bears put five players in double figures and used a big run late in the first half to advance to the semifinals of the Battle 4 Atlantis tournament in The Bahamas.

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