 SicEmSports - No. 5 Baylor defense stifles Oklahoma, 65-51; Bears sweep Sooners
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No. 5 Baylor defense stifles Oklahoma, 65-51; Bears sweep Sooners

Baylor's LJ Cryer (4) scored 14 points in the win at Oklahoma.
Baylor's LJ Cryer (4) scored 14 points in the win at Oklahoma. (Baylor SID)
Kevin Lonnquist • SicEmSports
Publisher
@sicemsports

The Bears forced 25 Oklahoma turnovers and swept their week long road trip.

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