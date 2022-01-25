 SicEmSports - No. 4 Baylor throttles Kansas State, 74-49
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No. 4 Baylor throttles Kansas State, 74-49

Baylor's Jeremy Sochan returned to action for the first time since Jan. 8.
Baylor's Jeremy Sochan returned to action for the first time since Jan. 8. (Stephen Cook)
Kevin Lonnquist • SicEmSports
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@sicemsports

The Bears are pretty much back to where they were. They placed four in double figures en route to their third consecutive win.

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