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No. 17 Baylor uses hot start, tops No. 9 Kansas, 75-69

Baylor's LJ Cryer goes for a driving layup against Kansas on Monday at the Ferrell Center.
Baylor's LJ Cryer goes for a driving layup against Kansas on Monday at the Ferrell Center. (Stephen Cook)
Kevin Lonnquist • SicEmSports
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@sicemsports

The Bears winning streak is now at five as they beat the Jayhawks in consecutive meetings for the first time in history.

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