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{{ timeAgo('2023-02-21 20:31:00 -0600') }} football Edit

No. 14 K-State uses strong second half to run by No. 9 Baylor, 75-65

Baylor's LJ Cryer scored 16 Tuesday at Kansas State.
Baylor's LJ Cryer scored 16 Tuesday at Kansas State. (Baylor SID)
Kevin Lonnquist • SicEmSports
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@sicemsports

Baylor's defense struggled again in the second half and Adam Flagler was held to four points.

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