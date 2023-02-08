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{{ timeAgo('2023-02-08 07:54:58 -0600') }} football Edit

No. 14 Bears close homestand with sinking Oklahoma

Kevin Lonnquist • SicEmSports
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@sicemsports

A look at the Bears who appear to be a different team with the return of Jonathan Tchamwa Tchatchoua.

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