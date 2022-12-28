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No. 12 Baylor runs away from Nicholls State, 85-56

Baylor players celebrae a 3-point play Wednesday against Nicholls State.
Baylor players celebrae a 3-point play Wednesday against Nicholls State. (Baylor SID)
Kevin Lonnquist • SicEmSports
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Keyonte George led with 21. Adam Flagler added 20.

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