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No 12 Baylor faces feisty Nicholls State in final non-con tune-up

Flo Thamba scores against Northwestern State last week.
Flo Thamba scores against Northwestern State last week. (Baylor SID)
Kevin Lonnquist • SicEmSports
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@sicemsports

A look at the Bears and Colonels Wednesday night at the Ferrell Center.

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