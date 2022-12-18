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George's 19 lifts No. 11 Baylor past Washington State, 65-59

Baylor's Keyonte George went for 19 Sunday night against Washington State.
Baylor's Keyonte George went for 19 Sunday night against Washington State. (Baylor SID)
Kevin Lonnquist • SicEmSports
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@sicemsports

A look at the Bears playing the Cougars.

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