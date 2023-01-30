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{{ timeAgo('2023-01-30 22:51:07 -0600') }} football Edit

No. 10 Texas withstands No. 11 Baylor, 76-71; 6-game win streak ends

Baylor guard Adam Flagler probes the Texas defense in Monday's game at Austin.
Baylor guard Adam Flagler probes the Texas defense in Monday's game at Austin. (Baylor SID)
Kevin Lonnquist • SicEmSports
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@sicemsports

Keyonte George's game-tying 3-pointer was off the mark as the Longhorns topped Baylor.

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