 SicEmSports - No. 10 Kansas routs No. 8 Baylor, 83-59
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No. 10 Kansas routs No. 8 Baylor, 83-59

The Bears lost at Kansas Saturday in the Allen Fieldhouse.
The Bears lost at Kansas Saturday in the Allen Fieldhouse. (FOX 44)
Kevin Lonnquist • SicEmSports
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The Bears had their 9-game winning streak against Top 10 teams end in a big way.

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