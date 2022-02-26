 SicEmSports - No. 10 Baylor vs. No. 5 Kansas - The MEGA Preview
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No. 10 Baylor vs. No. 5 Kansas - The MEGA Preview

Baylor and Kansas meet at 7 pm Saturday at the Ferrell Center.
Baylor and Kansas meet at 7 pm Saturday at the Ferrell Center. (Associated Press)
Kevin Lonnquist • SicEmSports
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@sicemsports

A big Q&A segment between SicEmSports and Jayhawk Slant to preview this Top 10 matchup.

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