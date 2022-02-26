 SicEmSports - No. 10 Baylor storms by No. 5 Kansas, 80-70
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No. 10 Baylor storms by No. 5 Kansas, 80-70

Flo Thamba scored 18 points in Baylor's win over Kansas.
Flo Thamba scored 18 points in Baylor's win over Kansas. (Baylor SID)
Kevin Lonnquist • SicEmSports
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The Bears shot 59 percent in the second half and erased an early 13-point deficit to stay in the hunt for the Big 12 title.

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