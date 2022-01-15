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No. 1 Baylor's rally falls short to Oklahoma State, 61-54

Matthew Mayer goes up for layup Saturday against Oklahoma State.
Matthew Mayer goes up for layup Saturday against Oklahoma State. (Baylor SID)
Kevin Lonnquist • SicEmSports
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The Bears practically trailed the entire way and could not overcome a 17-point deficit in the second half for their second consecutive loss.

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