 SicEmSports - No. 1 Baylor holds off feisty Oklahoma, 84-74
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No. 1 Baylor holds off feisty Oklahoma, 84-74

Baylor PG James Akinjo with a floater Tuesday against Oklahoma.
Baylor PG James Akinjo with a floater Tuesday against Oklahoma. (Stephen Cook)
Kevin Lonnquist • SicEmSports
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@sicemsports

Baylor led for most of it but couldn't feel comfortable about its 20th consecutive win until the final minute.

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