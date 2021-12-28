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No. 1 Baylor handles NW State, 104-68 in tune-up before Big 12 play

The Bears are now 12-0 following their comfortable win over the Demons Tuesday.
The Bears are now 12-0 following their comfortable win over the Demons Tuesday. (Baylor SID)
Kevin Lonnquist • SicEmSports
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@sicemsports

Bears hit the century mark for the first time this season in the last one before league play begins Saturday at Iowa State.

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