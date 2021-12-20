 SicEmSports - No. 1 Baylor flies by Alcorn State, 94-57
News More News
{{ timeAgo('2021-12-20 23:01:22 -0600') }} football Edit

No. 1 Baylor flies by Alcorn State, 94-57

Jeremy Sochan flushes home two during No. 1 Baylor blowout of Alcorn State.
Jeremy Sochan flushes home two during No. 1 Baylor blowout of Alcorn State. (Stephen Cook)
Kevin Lonnquist • SicEmSports
Publisher
@sicemsports

The Bears placed six players in double figures as they cruised in the last one before the Christmas Break.

Story Link

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}