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No. 1 Baylor faces first road test at Oregon

Baylor HC Scott' Drew's team is No. 1 in the country.
Baylor HC Scott' Drew's team is No. 1 in the country. (Stephen Cook)
Kevin Lonnquist • SicEmSports
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@sicemsports

A look at the Bears and Ducks at 9:00 pm (ESPN2).

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