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NFL DRAFT: Cleveland selects Baylor NT Ika in 3rd Round

Baylor NT Apu Ika is now a member of the Cleveland Browns.
Baylor NT Apu Ika is now a member of the Cleveland Browns. (KSL - Salt Lake)
Kevin Lonnquist • SicEmSports
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@sicemsports

Projected to go late in the second day of the draft, that's exactly what happened for Apu Ika as the 98th overall selection.

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