 SicEmSports - NCAA sanctions Baylor; university avoids bowl ban, scholarship reduction
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NCAA sanctions Baylor; university avoids bowl ban, scholarship reduction

After five years Baylor has learned its fate from the NCAA.
After five years Baylor has learned its fate from the NCAA. (Baylor.edu)
Kevin Lonnquist • SicEmSports
Publisher
@sicemsports

The NCAA COI sanctioned Baylor to 4 years probation and some recruiting limitations. However, the school will not lose a bowl ban or lose FB scholarships.

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