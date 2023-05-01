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Baylor HC Scott Drew.
Baylor HC Scott Drew. (Associated Press)
Rob Cassidy
Rivals National Analyst

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