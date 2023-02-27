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{{ timeAgo('2023-02-27 07:05:49 -0600') }} football Edit

Minus George, Baylor ready for Big 12 road finale at OSU

Langston Love scored 11 off the bench Saturday against Texas.
Langston Love scored 11 off the bench Saturday against Texas. (Stephen Cook)
Kevin Lonnquist • SicEmSports
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@sicemsports

Keyonte George (ankle) won't play. Baylor looks to build momentum in Stillwater following the win over Texas.

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