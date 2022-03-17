 SicEmSports - Lucky No. 7: No. 1 Baylor handles No. 16, 85-49, in NCAA tournament opener
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Lucky No. 7: No. 1 Baylor handles No. 16, 85-49, in NCAA tournament opener

Baylor freshman Jeremy Sochan scored 15 points in his first NCAA tournament game.
Baylor freshman Jeremy Sochan scored 15 points in his first NCAA tournament game. (Stephen Cook)
Kevin Lonnquist • SicEmSports
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@sicemsports

The Bears led wire to wire and won their seventh consecutive NCAA tournament game.

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