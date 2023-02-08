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LOGJAM: No. 14 Baylor tops Oklahoma; 4-way tie for 2nd in Big 12

Baylor guard Langston Love finished with 19 points against the Sooners.
Baylor guard Langston Love finished with 19 points against the Sooners. (Baylor SID)
Kevin Lonnquist • SicEmSports
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@sicemsports

The Bears were never comfortable but had enough to hold off Oklahoma.

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