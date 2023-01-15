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{{ timeAgo('2023-01-15 07:21:58 -0600') }} football Edit

Lights go out, but Baylor sees clear; Bears top Oklahoma State, 74-58

Jalen Bridges driving against the Oklahoma State defense in Saturday's win at the Ferrell Center.
Jalen Bridges driving against the Oklahoma State defense in Saturday's win at the Ferrell Center. (Baylor SID)
Kevin Lonnquist • SicEmSports
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@sicemsports

On a night when the Ferrell Center literally went dark, the Bears didn't cool off and picked up their second straight win.

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