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{{ timeAgo('2023-01-21 19:33:32 -0600') }} football Edit

Late 3s carry No. 21 Baylor past Oklahoma, 62-60; Bears streak hits four

Adam Flagler raw emotion after draining a big three at Oklahoma.
Adam Flagler raw emotion after draining a big three at Oklahoma. (Baylor SID)
Kevin Lonnquist • SicEmSports
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@sicemsports

The Bears used their best weapon - the 3-pointer - in the closing minutes to win at OU.

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