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Kingsville 2023 OL commit DeLeon brings excitement and hope

Baylor HC Dave Aranda has two 2023 commits.
Baylor HC Dave Aranda has two 2023 commits. (Stephen Cook)
Kevin Lonnquist • SicEmSports
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